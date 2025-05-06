Даниил Гетманцев опроверг, что налоги повысят после окончания военного положения

«Я неоднократно говорил о не повышении налогов ни сейчас, ни потом», – заявил Даниил Гетманцев.

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Глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев опроверг сообщения о якобы его заявлении о повышении налогов после окончания военного положения.

«Я неоднократно говорил о не повышении налогов ни сейчас, ни потом. И, конечно, речь не идет о новых налогах. Зачем вы несете чушь, умышленно искажая слова – не знаю. Те каналы, которые распространили неправду, уберите, пожалуйста. Не раздражайте людей», – отметил он.

Напомним, «Главком» со ссылкой на интервью Даниил Гетманцева указал, что он якобы заявил, что изменения в налоговой системе Украины могут произойти только после окончания военного положения.

В интервью Гетманцев заявил, что сейчас первоочередной задачей является принятие законопроекта, который имплементирует директиву ЕС, требующую от операторов цифровых платформ собирать информацию о продавцах. «Это сложный законопроект, который мы проработаем и будем пытаться принять, если, опять же, успеем, потому что видите, как стремительно разворачиваются события», – цитирует его издание.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», речь идет о законопроекте 13232 авторства Кабмина, согласно которому продавцам товаров на онлайн-платформах в определенных случаях придется платить до 23% налогов с полученных средств.

Также Государственная налоговая служба сможет по запросу получать данные о движении и остатке средств на банковских счетах подотчетных продавцов онлайн-платформ. То есть налоговая сможет раскрывать банковскую тайну в отношении счетов граждан, которые находят через эти платформы клиентов для предоставления сервисных услуг, продажи товаров, предложения жилья в аренду и т.д.

В свою очередь, онлайн-платформы будут обязаны передавать в налоговую информацию, включающую адрес проживания подотчетных продавцов и адрес местонахождения жилья, если такие продавцы предлагают его в аренду.

Относительно дальнейших изменений в налоговой системе Гетманцев сослался на Национальную стратегию доходов. Она, в частности, предусматривает реформу налогообложения доходов физических лиц. Однако, по словам Гетманцева, эти изменения произойдут только после окончания военного положения.

На вопрос о возможности точечного повышения налогов, в частности НДС, до конца текущей каденции Верховной Рады (чего, по сообщениям СМИ, требует от Украины МВФ), Гетманцев ответил категорично: «Нет, я не вижу никаких оснований для этого в этой каденции Верховной Рады».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство одобрило законопроект №13233 о реестре счетов и индивидуальных банковских сейфов граждан. Реестр будет вести Государственная налоговая служба. Нацбанк, банки, эмитенты электронных денег и другие будут обязаны направлять в ГНС уведомления об открытии и закрытии счетов или электронных кошельков физических лиц, заключении договора об индивидуальном банковском сейфе.

Автор: Наталя Мамченко

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