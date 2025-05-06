ВСП внесет Зеленскому представление о назначении судьи в Сарненский райсуд Ровенской области

ВСП принял внести представление Президенту о назначении Бориса Слободянюка на должность судьи Сарненского районного суда Ровенской области.

Источник фото: Сарненский районный суд Ровенской области

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия принял решение о внесении представления Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении Бориса Слободянюка на должность судьи Сарненского районного суда Ровенской области.

Напомним, что ВСП уволил в отставку 7 судей и оставил без рассмотрения два заявления судей из Киева.

Ранее Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту о назначении двух судей на должности в местные суды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.