Признавали негодными уклонистов из-за вымышленного диагноза – главе ВЛК и ее коллегам сообщено о подозрении

Действуя по предварительной договоренности, члены ВЛК вносили изменения в электронные медицинские карточки пациентов для снятия их с воинского учета якобы как ВИЧ-инфицированных.

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В Днепропетровской области директору медицинского учреждения и ее пяти коллегам сообщено о подозрении по фактам воспрепятствования законной деятельности ВСУ, а также в неоднократных несанкционированных изменениях информации в автоматизированных системах.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, подозреваемая, исполняя обязанности председателя ВЛК одного из районных ТЦК и СП, вступив в сговор с другими врачами, организовала изготовление фиктивных медицинских документов. Действуя по договоренности, они вносили изменения в электронные медицинские карточки пациентов для снятия их с воинского учета как будто бы ВИЧ-инфицированных.

Таким образом, с апреля по октябрь 2024 года в информационную систему «Социально значимые заболевания» были внесены несанкционированные изменения в отношении 25 мужчин, которые впоследствии были признаны негодными к военной службе с исключением из воинского учета.

Также установлено, что для дальнейшего списания мужчин с воинского учета аналогичным образом в Информационную систему «Социально значимые заболевания» были внесены изменения в электронные медицинские карточки более 320 человек. Однако схема была раскрыта правоохранителями.

Кроме того, в ходе обысков по местам регистрации и проживания подозреваемых, а также в служебных кабинетах были обнаружены и изъяты: компьютерная техника, медицинская документация и другие доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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