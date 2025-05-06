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Визнавали непридатними ухилянтів через вигаданий діагноз – повідомили про підозру голові ВЛК та її колегам

20:21, 6 травня 2025
Діючи за домовленістю члени ВЛК вносили зміни в електронні медичні картки пацієнтів для зняття їх з військового обліку, як начебто ВІЛ-інфікованих.
Визнавали непридатними ухилянтів через вигаданий діагноз – повідомили про підозру голові ВЛК та її колегам
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На Дніпропетровщині директорці медичного закладу та її п’яти колегам повідомлено про підозру за фактами перешкоджання законній діяльності ЗСУ, а також у неодноразових несанкціонованих змінах інформації в автоматизованих системах.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, підозрювана, виконуючи обов’язки голови ВЛК одного із районних ТЦК та СП, змовившись з іншими лікарями, організувала виготовлення фіктивних медичних документів. Діючи за домовленістю вони вносили зміни в електронні медичні картки пацієнтів для зняття їх з військового обліку, як начебто ВІЛ-інфікованих.

У такий спосіб, з квітня по жовтень 2024 року в інформаційну систему «Соціально значущих хвороб» внесені несанкціоновані зміни стосовно 25 чоловіків, які в подальшому були визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

Також встановлено, що для подальшого списання чоловіків з військового обліку аналогічним чином до Інформаційної системи «Соціально значущих хвороб» внесено зміни в електронні медичні картки понад 320 осіб. Проте, схему було викрито правоохоронцями.

Крім того, під час обшуків за місцями реєстрації та проживання підозрюваних, а також у службових кабінетах виявлено та вилучено: комп’ютерну техніку, медичну документацію, та інші докази протиправної діяльності.

На даний час усім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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мобілізація ВЛК

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