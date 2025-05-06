Netflix опубликовал тизер третьего сезона «Игры в кальмара» – видео

Netflix показал тизер финального сезона «Игры в кальмара».

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Netflix опубликовал тизер третьего, заключительного сезона сериала «Игра в кальмара». Его выход запланирован на 27 июня.

В описании к видео Netflix раскрыл некоторые детали сюжета нового сезона. В синопсисе говорится:

«После кровавой развязки сезона 2 в третьем, финальном сезоне самого популярного сериала Netflix, Ки Хун, также известный как игрок 456, оказался в крайне тяжелой ситуации. Но Игра в кальмара не останавливается ни для кого, и Ки Хуну предстоит принять важные решения перед лицом непреодолимого отчаяния. Его и других уцелевших игроков ждут еще более смертельные испытания, которые станут настоящей проверкой решимости. С каждым раундом последствия их решений будут становиться все более фатальными.

Тем временем Ин Хо в роли Фронтмена принимает особо важных персон, а его брат Джун Хо продолжает поиски таинственного острова, не подозревая о предателе. Сделает ли Ки Хун правильный выбор, или Фронтмен в конце концов сломает его волю?».

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