После провала Мерца на голосовании за канцлера Германии второй тур отложили – что дальше

Второй тур голосования может состояться 9 мая – FAZ.

Фото: the guardian

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Второго тура голосования за канцлера Германии 6 мая не будет. По информации SZ, это результат консультаций между ХДС/ХСС и СДПН, которые также провели заседания парламентских групп после первого тура голосования.

Как сообщает The Guardian, «причина отсрочки в том, что Фридрих Мерц и его команда опасаются риска очередной крайне позорной неудачи».

FAZ отмечает, что второй тур голосования может состояться только в пятницу, 9 мая.

Напомним, Фридриха Мерца не избрали на пост канцлера Германии в первом туре. За него проголосовало 310 депутатов Бундестага при необходимых 316. При том, что его коалиция ХДС/ХСС/СДПН номинально имеет 328 голосов в Бундестаге. Как отмечают немецкие СМИ, он получил на 18 голосов меньше, чем можно было ожидать, и, что наиболее важно, на 6 голосов меньше большинства, необходимого для утверждения его следующим канцлером.

Такого еще никогда не случалось в истории Федеративной Республики.

Вот процедурное объяснение дальнейших действий, опубликованное на сайте Бундестага:

Чтобы быть избранным, кандидат должен получить голоса абсолютного большинства членов Бундестага, то есть половину членов плюс как минимум один дополнительный голос. Это иногда называют «канцлерским большинством».

Если кандидат не получает абсолютного большинства голосов в первом туре, проводится второй тур. После этого Бундестаг имеет 14 дней, чтобы избрать другого кандидата на пост канцлера. Количество возможных голосований не ограничено, хотя абсолютное большинство всегда требуется (статья 63.3 Основного Закона).

Если второй тур голосования также не дает результатов, процесс переходит в третий этап, на котором немедленно проводятся новые выборы. Канцлером избирается лицо, набравшее наибольшее количество голосов (относительное большинство).

Если новоизбранный канцлер получает абсолютное большинство голосов, то есть большинство голосов членов Бундестага, федеральный президент обязан назначить канцлера в течение семи дней после выборов. Если новоизбранный канцлер получает только относительное большинство, то есть наибольшее количество голосов, федеральный президент должен либо назначить канцлера в течение семи дней, либо распустить Бундестаг (статья 63.4 Основного Закона).

Автор: Наталя Мамченко

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