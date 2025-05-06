Проникновение в жилище без предварительной санкции суда — что является неотложным случаем

Неотложный обыск должен основываться на реальных, подтвержденных данных об угрозе утраты доказательств, иначе суд не может узаконить такие действия.

Фото: lk.lv.court.gov.ua

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Черкасский апелляционный суд напомнил, что согласно части 3 статьи 233 Уголовного процессуального кодекса, неотложными считаются ситуации, когда существует реальная угроза уничтожения или утраты доказательств, имеющих значение для уголовного производства. Иными словами, если правоохранители могут обоснованно предположить, что промедление с получением санкции суда приведет к утрате важных доказательств, они имеют право действовать немедленно.

Неотложный обыск должен основываться на реальных, подтвержденных данных об угрозе утраты доказательств, иначе суд не может узаконить такие действия.

Неотложный обыск предполагает, что правоохранители должны немедленно, без промедления, подать ходатайство в суд для подтверждения своих действий. Если следователь не выполняет это требование, не указывая объективных причин задержки, суд может отказать в легализации обыска. Это означает, что полученные в результате обыска доказательства могут быть признаны недопустимыми, и все производные от них доказательства также подпадают под доктрину «плодов отравленного дерева».

Любой неотложный случай должен быть подтвержден документальной фиксацией риска утраты доказательств. Если таких оснований не было или они не были должным образом обоснованы, действия правоохранителей считаются незаконными, а полученные доказательства — недопустимыми.

Основания для проникновения в жилище без предварительной санкции суда должны быть исключительными и обоснованными.

«Верховный Суд установил жесткие требования к обоснованию таких действий, подчеркивая, что они возможны только при наличии реальной угрозы для сохранности доказательств и при условии немедленного обращения в суд для узаконивания обыска. Это решение является важным шагом для защиты прав граждан, обеспечивая баланс между оперативностью действий правоохранителей и законностью процедур», — добавили в суде.

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