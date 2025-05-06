ВСП уволил в отставку 7 судей и оставил без рассмотрения два заявления судей из Киева

Высший совет правосудия 6 мая рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим основаниям.
ВСП принял решение уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
Чернявскую Ларису Николаевну — с должности судьи Приморского районного суда города Одессы;
Сидорова Евгения Викторовича — с должности судьи Шевченковского районного суда города Киева;
Войнаревича Михаила Григорьевича — с должности судьи Хмельницкого горрайонного суда Винницкой области;
Ушенка Сергея Владимировича — с должности судьи Донецкого окружного административного суда;
Иващенко Анатолия Ивановича — с должности судьи Новгород-Северского районного суда Черниговской области;
Павелко Инну Леонидовну — с должности судьи Фортечного районного суда города Кропивницкого;
Принь Инну Павловну — с должности судьи Бердянского горрайонного суда Запорожской области (командирована в Самарский районный суд города Днепра).
ВСП принял решение оставить без рассмотрения заявление Паленикa Игоря Григорьевича об увольнении с должности судьи Киевского апелляционного суда в отставку.
Также ВСП решил приостановить рассмотрение заявления Смык Светланы Ивановны об увольнении с должности судьи Печерского районного суда города Киева в отставку.
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