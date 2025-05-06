ВСП уволил в отставку 7 судей и оставил без рассмотрения два заявления судей из Киева

Среди уволенных – судьи из Одессы, Киева, Кропивницкого и других регионов.

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Высший совет правосудия 6 мая рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим основаниям.

ВСП принял решение уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Чернявскую Ларису Николаевну — с должности судьи Приморского районного суда города Одессы;

Сидорова Евгения Викторовича — с должности судьи Шевченковского районного суда города Киева;

Войнаревича Михаила Григорьевича — с должности судьи Хмельницкого горрайонного суда Винницкой области;

Ушенка Сергея Владимировича — с должности судьи Донецкого окружного административного суда;

Иващенко Анатолия Ивановича — с должности судьи Новгород-Северского районного суда Черниговской области;

Павелко Инну Леонидовну — с должности судьи Фортечного районного суда города Кропивницкого;

Принь Инну Павловну — с должности судьи Бердянского горрайонного суда Запорожской области (командирована в Самарский районный суд города Днепра).

ВСП принял решение оставить без рассмотрения заявление Паленикa Игоря Григорьевича об увольнении с должности судьи Киевского апелляционного суда в отставку.

Также ВСП решил приостановить рассмотрение заявления Смык Светланы Ивановны об увольнении с должности судьи Печерского районного суда города Киева в отставку.

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