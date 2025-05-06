В Херсонском городском суде Херсонской области установлен особый режим работы

Особый режим работы установлен в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в центральной части города.

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Херсонский городской суд Херсонской области сообщил, что в соответствии с решением №11/2025 собрания судей, в период с 6 мая по 16 мая в суде установлен особый режим работы, связанный с ухудшением ситуации с безопасностью в центральной части города.

Указывается, что в этот период приоритет будет отдаваться рассмотрению неотложных вопросов, связанных с применением меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Рассмотрение других категорий дел будет осуществляться с учетом необходимости обеспечения безопасности, жизни и здоровья посетителей и работников суда.

Информация о следующем судебном заседании будет сообщена в установленном законом порядке», — говорится в сообщении.

Подача заявлений, ходатайств, обращений и других процессуальных документов осуществляется преимущественно электронными средствами связи — через электронную почту, подсистему «Электронный суд», веб-портал «Судебная власть» и др.

Кроме того, в будние дни с 08:00 до 17:00 возможно подать документы через специальный ящик в помещении суда или через официальную страницу суда на портале «Судебная власть».

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