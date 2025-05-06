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У Херсонському міському суді Херсонської області встановлено особливий режим роботи

13:33, 6 травня 2025
Особливий режим роботи встановлено через погіршенням безпекової ситуації у центральній частині міста.
У Херсонському міському суді Херсонської області встановлено особливий режим роботи
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Херсонський міський суд Херсонської області повідомив, що відповідно до рішення №11/2025 зборів суддів, у період з 6 травня по 16 травня в суді встановлено особливий режим роботи, пов’язаний із погіршенням безпекової ситуації у центральній частині міста.

Зазначається, що у цей період пріоритет надаватиметься розгляду невідкладних питань, пов’язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«Розгляд інших категорій справ здійснюватиметься з урахуванням необхідності забезпечення безпеки, життя та здоров’я відвідувачів і працівників суду.

Інформацію щодо наступного судового засідання буде повідомлено у встановленому законом порядку», - сказано у повідомленні.

Подача заяв, клопотань, звернень та інших процесуальних документів здійснюється переважно електронними засобами зв’язку — через електронну пошту, підсистему «Електронний суд», вебпортал «Судова влада» тощо.

Окрім цього, у будні дні з 08:00 до 17:00 можливе подання документів через спеціальну скриньку в приміщенні суду або через офіційну сторінку суду на порталі «Судова влада».

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Херсон

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