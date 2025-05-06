Мала Щурка на Малу Шурку, Тисалово на Тисолово – депутати ініціювали зміну назв населених пунктів

Олена Шуляк та колеги пропонують перейменувати низку сіл та селищ.

Джерело фото: sluga-narodu.com

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Група народних депутатів, серед яких Олена Шуляк, Роман Лозінський, Віталій Безгін зареєстрували проект постанови 13259 про перейменування окремих населених пунктів.

Пропонується перейменувати такі населені пункти:

1) у Волинській області: село Петрове Володимирського району на село Цуцнів;

2) у Дніпропетровській області: селище Хорошеве Синельниківського району на селище Привільне;

3) у Закарпатській області: село Тисалово Тячівського району на село Тисолово;

4) у Івано-Франківській області:

село Церковна Калуського району на село Церківна;

село Воскресинці Коломийського району на село Воскресінці;

село Троїця Коломийського району на село Трійця;

село Вороненко Надвірнянського району на село Вороненка;

5) у Львівській області:

село Милошевичі Львівського району на село Милошовичі;

селище Рудне Львівського району на селище Рудно;

село Кавське Стрийського району на село Кавсько;

село Лозино Яворівського району на село Лозина;

6) у Одеській області:

селище Новохолмське Болградського району на селище Аліяга;

село Холмське Болградського району на село Селіогло;

7) у Тернопільській області: село Саджівка Чортківського району на село Саджівки;

8) у Харківській області:

село Мар’їне Богодухівської міської територіальної громади Богодухівського району на село Затишне;

село Новоселівка Богодухівської міської територіальної громади Богодухівського району на село Заозерне;

село Коропове Чугуївського району на село Коробів Хутір;

село Островерхівка Чугуївського району на село Гостроверхівка;

9) у Хмельницькій області: село Мала Щурка Кам’янець-Подільського району на село Мала Шурка.

Автор: Наталя Мамченко

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