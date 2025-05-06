Мала Щурка на Малу Шурку, Тисалово на Тисолово – депутати ініціювали зміну назв населених пунктів

11:50, 6 травня 2025
Олена Шуляк та колеги пропонують перейменувати низку сіл та селищ.
Джерело фото: sluga-narodu.com
Група народних депутатів, серед яких Олена Шуляк, Роман Лозінський, Віталій Безгін зареєстрували проект постанови 13259 про перейменування окремих населених пунктів.
Пропонується перейменувати такі населені пункти:
1) у Волинській області: село Петрове Володимирського району на село Цуцнів;
2) у Дніпропетровській області: селище Хорошеве Синельниківського району на селище Привільне;
3) у Закарпатській області: село Тисалово Тячівського району на село Тисолово;
4) у Івано-Франківській області:
- село Церковна Калуського району на село Церківна;
- село Воскресинці Коломийського району на село Воскресінці;
- село Троїця Коломийського району на село Трійця;
- село Вороненко Надвірнянського району на село Вороненка;
5) у Львівській області:
- село Милошевичі Львівського району на село Милошовичі;
- селище Рудне Львівського району на селище Рудно;
- село Кавське Стрийського району на село Кавсько;
- село Лозино Яворівського району на село Лозина;
6) у Одеській області:
- селище Новохолмське Болградського району на селище Аліяга;
- село Холмське Болградського району на село Селіогло;
7) у Тернопільській області: село Саджівка Чортківського району на село Саджівки;
8) у Харківській області:
- село Мар’їне Богодухівської міської територіальної громади Богодухівського району на село Затишне;
- село Новоселівка Богодухівської міської територіальної громади Богодухівського району на село Заозерне;
- село Коропове Чугуївського району на село Коробів Хутір;
- село Островерхівка Чугуївського району на село Гостроверхівка;
9) у Хмельницькій області: село Мала Щурка Кам’янець-Подільського району на село Мала Шурка.
Автор: Наталя Мамченко
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