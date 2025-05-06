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Мала Щурка на Малу Шурку, Тисалово на Тисолово – депутати ініціювали зміну назв населених пунктів

11:50, 6 травня 2025
Олена Шуляк та колеги пропонують перейменувати низку сіл та селищ.
Мала Щурка на Малу Шурку, Тисалово на Тисолово – депутати ініціювали зміну назв населених пунктів
Джерело фото: sluga-narodu.com
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Група народних депутатів, серед яких Олена Шуляк, Роман Лозінський, Віталій Безгін зареєстрували проект постанови 13259 про перейменування окремих населених пунктів.

Пропонується перейменувати такі населені пункти:

1) у Волинській області: село Петрове Володимирського району на село Цуцнів;

2) у Дніпропетровській області: селище Хорошеве Синельниківського району на селище Привільне;

3) у Закарпатській області: село Тисалово Тячівського району на село Тисолово;

4) у Івано-Франківській області:

  • село Церковна Калуського району на село Церківна;
  • село Воскресинці Коломийського району на село Воскресінці;
  • село Троїця Коломийського району на село Трійця;
  • село Вороненко Надвірнянського району на село Вороненка;

5) у Львівській області:

  • село Милошевичі Львівського району на село Милошовичі;
  • селище Рудне Львівського району на селище Рудно;
  • село Кавське Стрийського району на село Кавсько;
  • село Лозино Яворівського району на село Лозина;

6) у Одеській області:

  • селище Новохолмське Болградського району на селище Аліяга;
  • село Холмське Болградського району на село Селіогло;

7) у Тернопільській області: село Саджівка Чортківського району на село Саджівки;

8) у Харківській області:

  • село Мар’їне Богодухівської міської територіальної громади Богодухівського району на село Затишне;
  • село Новоселівка Богодухівської міської територіальної громади Богодухівського району на село Заозерне;
  • село Коропове Чугуївського району на село Коробів Хутір;
  • село Островерхівка Чугуївського району на село Гостроверхівка;

9) у Хмельницькій області: село Мала Щурка Кам’янець-Подільського району на село Мала Шурка.

Автор: Наталя Мамченко

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Мала Щурка на Малу Шурку, Тисалово на Тисолово – депутати ініціювали зміну назв населених пунктів

Олена Шуляк та колеги пропонують перейменувати низку сіл та селищ.

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