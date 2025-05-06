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З закону пропонується вилучити постановку на облік наркотично залежних — Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект

11:44, 6 травня 2025
Нардепи пропонують скасувати необхідність реагування компетентних органів, зокрема, Національної поліції, на інформацію щодо осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини чи перебувають у стані наркотичного сп’яніння.
З закону пропонується вилучити постановку на облік наркотично залежних — Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект
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Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу законопроект 13205, ініціаторами якого виступають голова комітету Михайло Радуцький, депутати Євгенія Кравчук, Сергій Кузьміних, Мар’яна Безугла та інші.

Серед іншого, пропонуються зміни до Закону «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними».

Так, пропонується виключити з тексту закону статтю 12 «Виявлення осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини», якою визначено:

  • підстави та особливості реагування компетентних органів (зокрема, Національної поліції) на інформацію щодо осіб, які імовірно незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини чи перебувають у стані наркотичного сп’яніння;
  • підстави направлення такої особи на медичний огляд;
  • виключну компетенцію лікарів та лікарсько-консультаційних комісій у сфері проведення медичного огляду (обстеження) на стан наркотичного сп’яніння та постановки діагнозу «наркоманія»;
  • загальні положення щодо порядку виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини.

Як зауважило Головне науково-експертне управління парламенту, така пропозиція викликає зауваження, бо запропоновані зміни виходять за межі мети, задекларованої у пояснювальній записці, а саме: «врегулювання проблемних питань, які стосуються здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства у сферах господарської діяльності, яка може становити ризик для здоров’я та санітарно-епідемічного благополуччя населення, а також узгодження деяких положень Закону з іншими законодавчими актами».

«З огляду на невпинне зростання поширеності вживання наркотичних та психотропних речовин в Україні , внесена пропозиція потребує, принаймні, додаткової арґументації.

Проте попри вимоги Регламенту у пояснювальній записці відсутні будь-які аргументи, які б доводили необхідність виключення повноважень щодо виявлення осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини, в порядку, визначеному Законом, із компетенції низки державних органів, зокрема – Національної поліції (як головного органу з питань превентивної та профілактичної діяльності», зазначили у ГНЕУ.

У разі виключення статті 12 закону дещо втрачається логіка існування інших його статей, якими визначено заходи протидії незаконному вживанню наркотичних засобів або психотропних речовин, адже важко уявити застосування будь-яких заходів до осіб, яких не було виявлено.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», раніше Верховний Суд зробив висновок, що легалізація медичного канабісу та виключення Кабміном канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів не є змінами до Кримінального кодексу, тому це не скасовує і не пом’якшує відповідальність.

Автор: Наталя Мамченко

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