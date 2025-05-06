Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

С закона предлагается исключить постановку на учет наркозависимых — Комитет рекомендовал Раде принять законопроект

11:44, 6 мая 2025
Народные депутаты предлагают отменить необходимость реагирования компетентных органов, в частности Национальной полиции, на информацию о лицах, которые незаконно употребляют наркотические средства или психотропные вещества либо находятся в состоянии наркотического опьянения.
С закона предлагается исключить постановку на учет наркозависимых — Комитет рекомендовал Раде принять законопроект
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу законопроект 13205, инициаторами которого выступают председатель комитета Михаил Радуцкий, депутаты Евгения Кравчук, Сергей Кузьминых, Марьяна Безуглая и другие.

В частности, предлагаются изменения в Закон «О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и злоупотреблению ими». Так, предлагается исключить из текста закона статью 12 «Выявление лиц, которые незаконно употребляют наркотические средства или психотропные вещества», которая определяет:

  • основания и особенности реагирования компетентных органов (в частности, Национальной полиции) на информацию о лицах, которые, вероятно, незаконно употребляют наркотические средства или психотропные вещества либо находятся в состоянии наркотического опьянения;
  • основания направления таких лиц на медицинский осмотр;
  • исключительную компетенцию врачей и врачебно-консультационных комиссий в сфере проведения медицинского осмотра (обследования) на состояние наркотического опьянения и постановки диагноза «наркомания»;
  • общие положения о порядке выявления и постановки на учет лиц, которые незаконно употребляют наркотические средства или психотропные вещества.

Как отметило Главное научно-экспертное управление парламента, такая инициатива вызывает замечания, поскольку предложенные изменения выходят за рамки цели, заявленной в пояснительной записке, а именно: «урегулирование проблемных вопросов, касающихся осуществления государственного надзора (контроля) за соблюдением требований санитарного законодательства в сферах хозяйственной деятельности, которые могут представлять риск для здоровья и санитарно-эпидемического благополучия населения, а также согласование некоторых положений Закона с другими законодательными актами».

«Учитывая неуклонный рост распространенности употребления наркотических и психотропных веществ в Украине, внесенное предложение требует, как минимум, дополнительной аргументации. Однако, несмотря на требования Регламента, в пояснительной записке отсутствуют какие-либо аргументы, которые бы обосновывали необходимость исключения полномочий по выявлению лиц, незаконно употребляющих наркотические средства или психотропные вещества, в порядке, определенном Законом, из компетенции ряда государственных органов, в частности Национальной полиции (как главного органа по вопросам превентивной и профилактической деятельности)», – отметили в ГНЭУ.

В случае исключения статьи 12 закона частично теряется логика существования других его статей, которые определяют меры противодействия незаконному употреблению наркотических средств или психотропных веществ, поскольку сложно представить применение каких-либо мер к лицам, которые не были выявлены.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», ранее Верховный Суд пришел к выводу, что легализация медицинского каннабиса и исключение Кабинетом Министров каннабиса из списка особо опасных наркотических средств не являются изменениями в Уголовный кодекс, поэтому это не отменяет и не смягчает ответственность.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция Верховная Рада Украины закон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Реестр военнослужащих с их персональными данными все же будет создан – законопроект рассмотрят после вето Президента

Комитет по нацбезопасности рассмотрел предложения Владимира Зеленского к законопроекту о создании Реестра военнослужащих с их персональными данными и автоматической передаче в Минобороны данных о пригодности военнообязанных к службе.

Даниил Гетманцев опроверг, что налоги повысят после окончания военного положения

«Я неоднократно говорил о не повышении налогов ни сейчас, ни потом», – заявил Даниил Гетманцев.

После провала Мерца на голосовании за канцлера Германии второй тур отложили – что дальше

Второй тур голосования может состояться 9 мая – FAZ.

Вторая стадия конкурса в общие апелляционные суды состоится в 2027 году

Во второй стадии конкурса примут участие кандидаты, которые останутся без рекомендаций для назначения в апелляционные суды.

Малую Щурку на Малую Шурку, Тисалово на Тисолово – депутаты инициировали изменение названий населенных пунктов

Елена Шуляк и коллеги предлагают переименовать ряд сел и поселков.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олеся Алтухова
    Олеся Алтухова
    суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області