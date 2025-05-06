С закона предлагается исключить постановку на учет наркозависимых — Комитет рекомендовал Раде принять законопроект

Народные депутаты предлагают отменить необходимость реагирования компетентных органов, в частности Национальной полиции, на информацию о лицах, которые незаконно употребляют наркотические средства или психотропные вещества либо находятся в состоянии наркотического опьянения.

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Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу законопроект 13205, инициаторами которого выступают председатель комитета Михаил Радуцкий, депутаты Евгения Кравчук, Сергей Кузьминых, Марьяна Безуглая и другие.

В частности, предлагаются изменения в Закон «О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и злоупотреблению ими». Так, предлагается исключить из текста закона статью 12 «Выявление лиц, которые незаконно употребляют наркотические средства или психотропные вещества», которая определяет:

основания и особенности реагирования компетентных органов (в частности, Национальной полиции) на информацию о лицах, которые, вероятно, незаконно употребляют наркотические средства или психотропные вещества либо находятся в состоянии наркотического опьянения;

основания направления таких лиц на медицинский осмотр;

исключительную компетенцию врачей и врачебно-консультационных комиссий в сфере проведения медицинского осмотра (обследования) на состояние наркотического опьянения и постановки диагноза «наркомания»;

общие положения о порядке выявления и постановки на учет лиц, которые незаконно употребляют наркотические средства или психотропные вещества.

Как отметило Главное научно-экспертное управление парламента, такая инициатива вызывает замечания, поскольку предложенные изменения выходят за рамки цели, заявленной в пояснительной записке, а именно: «урегулирование проблемных вопросов, касающихся осуществления государственного надзора (контроля) за соблюдением требований санитарного законодательства в сферах хозяйственной деятельности, которые могут представлять риск для здоровья и санитарно-эпидемического благополучия населения, а также согласование некоторых положений Закона с другими законодательными актами».

«Учитывая неуклонный рост распространенности употребления наркотических и психотропных веществ в Украине, внесенное предложение требует, как минимум, дополнительной аргументации. Однако, несмотря на требования Регламента, в пояснительной записке отсутствуют какие-либо аргументы, которые бы обосновывали необходимость исключения полномочий по выявлению лиц, незаконно употребляющих наркотические средства или психотропные вещества, в порядке, определенном Законом, из компетенции ряда государственных органов, в частности Национальной полиции (как главного органа по вопросам превентивной и профилактической деятельности)», – отметили в ГНЭУ.

В случае исключения статьи 12 закона частично теряется логика существования других его статей, которые определяют меры противодействия незаконному употреблению наркотических средств или психотропных веществ, поскольку сложно представить применение каких-либо мер к лицам, которые не были выявлены.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», ранее Верховный Суд пришел к выводу, что легализация медицинского каннабиса и исключение Кабинетом Министров каннабиса из списка особо опасных наркотических средств не являются изменениями в Уголовный кодекс, поэтому это не отменяет и не смягчает ответственность.

Автор: Наталя Мамченко

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