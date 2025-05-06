Падение цен на нефть усиливает давление на Россию и увеличивает шансы на мирное соглашение —Трамп

Дональд Трамп считает, что снижение цен на нефть увеличивает вероятность мирного соглашения по завершению войны в Украине.

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Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что падение цен на нефть создает дополнительное давление на Россию, что в свою очередь может повысить шансы на достижение мирной договоренности для прекращения войны в Украине, пишет Bloomberg.

"Сейчас, когда цены на нефть упали, у нас хороший момент для договоренностей. Россия хочет договориться, Украина хочет договориться. Если бы я не был президентом - никто бы ничего не договаривался", - сказал Трамп.

Американская нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне 57,21 долларов за баррель – это примерно на 27% меньше, чем на момент, когда Трамп пришел к власти.

Решение стран ОПЕК увеличить добычу нефти, несмотря на ожидаемое снижение спроса из-за торговой войны в США, также способствовало падению цен.

Отметим, что Трамп неоднократно призывал ОПЕК наращивать добычу и снижать цены, утверждая, что это лишит Россию доходов и будет способствовать завершению войны. США также угрожают новыми санкциями и другими мерами давления, пока мирные переговоры продвигаются медленно.

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