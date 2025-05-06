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OpenAI отказывается от планов перехода на коммерческую основу

12:57, 6 мая 2025
OpenAI останется неприбыльной: компания отказалась от перехода на коммерческую модель.
OpenAI отказывается от планов перехода на коммерческую основу
Источник фото: Levart_Photographer / Unsplash
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OpenAI объявила, что останется под контролем некоммерческой организации, отказавшись от планов превращения в компанию с целью получения прибыли.

OpenAI решила оставить подразделение, приносящее доход, открытым для коммерческой деятельности, но под наблюдением некоммерческого совета директоров. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что это решение позволит компании безопасно и быстро развивать ИИ и сделать его доступным для всех.

«Мы приняли решение сохранить контроль над OpenAI за этой некоммерческой организацией после того, как выслушали общественных лидеров и провели конструктивный диалог с офисами генерального прокурора штата Делавэр и генерального прокурора Калифорнии», — заявили в компании.

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