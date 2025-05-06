OpenAI відмовляється від планів перейти на комерційну основу

OpenAI залишиться неприбутковою: компанія відмовилась від переходу на комерційну модель.

Джерело фото: Levart_Photographer / Unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

OpenAI оголосила, що залишиться під контролем неприбуткової організації, відмовившись від планів перетворення на компанію з метою отримання прибутку.

OpenAI вирішила залишити підрозділ, що приносить прибуток, відкритим для комерційної діяльності, але під наглядом неприбуткової ради директорів. Головний виконавчий директор, OpenAI Сем Альтман заявив, що це рішення дозволить компанії безпечно та швидко розвивати ШІ й зробити його доступним для всіх.

«Ми прийняли рішення щодо збереження контролю над OpenAI за цією некомерційною організацією після того, як вислухали громадських лідерів та провели конструктивний діалог з офісами Генерального прокурора штату Делавер та Генерального прокурора Каліфорнії», — заявили там.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.