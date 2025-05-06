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Падіння цін на нафту посилює тиск на Росію і збільшує шанси на мирну угоду — Трамп

11:55, 6 травня 2025
Дональд Трамп вважає, що зниження цін на нафту збільшує ймовірність мирної угоди для завершення війни в Україні.
Падіння цін на нафту посилює тиск на Росію і збільшує шанси на мирну угоду — Трамп
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Президент США Дональд Трамп висловив думку, що падіння цін на нафту створює додатковий тиск на Росію, що, своєю чергою, може підвищити шанси на досягнення мирної домовленості для припинення війни в Україні, пише Bloomberg.

"Зараз, коли ціни на нафту впали, ми маємо гарний момент для домовленостей. Росія хоче домовитися, Україна хоче домовитися. Якби я не був президентом - ніхто б нічого не домовлявся", - сказав Трамп.

Американська нафта марки West Texas Intermediate торгується на рівні 57,21 доларів за барель - це приблизно на 27% менше, ніж на момент, коли Трамп прийшов до влади.

Рішення країн ОПЕК збільшити видобуток нафти, попри очікуване зниження попиту через торгову війну США, також сприяло падінню цін.

Зазначимо, що Трамп неодноразово закликав ОПЕК нарощувати видобуток і знижувати ціни, стверджуючи, що це позбавить Росію доходів і сприятиме завершенню війни. США також погрожують новими санкціями й іншими заходами тиску, поки мирні переговори просуваються повільно.

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США рф Україна Дональд Трамп війна нафта

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