Выводы Верховного Суда свидетельствуют, что исключение Кабмином каннабиса из списка особо опасных наркотических средств не влияет на положение осужденных лиц

Легализация медицинского каннабиса и исключение Кабмином каннабиса из списка особо опасных наркотических средств не являются изменениями в Уголовный кодекс, поэтому это не отменяет и не смягчает ответственность.

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Как известно, 16 августа 2024 года вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Одновременно вступило в силу постановление Кабмина №653, которым правительство внесло изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Так, правительство исключило каннабис, смолу каннабиса, экстракты и настойки каннабиса из списка особо опасных наркотических средств, оборот которых запрещен. Вместо этого каннабис и производные от него вещества включили в список наркотических средств и растений, оборот которых ограничен.

Статья 5 Уголовного кодекса предусматривает, что закон об уголовной ответственности, отменяющий уголовную противоправность деяния, смягчающий уголовную ответственность или иным образом улучшающий положение лица, имеет обратную силу во времени, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.

Таким образом, Объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного Суда рассмотрела вопрос, являются ли изменения, внесенные постановлением Кабмина в Перечень наркотических средств, основанием для применения положений статьи 5 Уголовного кодекса об обратной силе закона об уголовной ответственности и, соответственно, отменяют или смягчают ли они ответственность (постановление от 24.02.2025 по делу №552/4770/19).

Обстоятельства дела

Мужчина приобрел семена конопли, после чего весной на приусадебном участке по месту своего жительства незаконно посеял и выращивал 11 растений конопли, которые были изъяты полицией в мае 2019 года во время обыска. Также он приобрел с целью сбыта и хранил по месту жительства каннабис, а также дважды сбыл его подставному лицу за 100 грн и 130 грн соответственно.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание. Однако в кассационной жалобе прокурор поднял вопрос о применении принципа обратной силы закона об уголовной ответственности, который отменяет уголовную противоправность деяния, смягчает уголовную ответственность или иным образом улучшает положение лица с учетом внесенных изменений в законодательство.

В частности, по мнению прокурора, необходимо исключить из судебных решений указание на то, что предметом таких действий были особо опасные наркотические средства, как квалифицирующий признак.

Что решила Объединенная палата КУС ВС

Объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда указала, что во исполнение требований Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования оборота растений рода конопли (Cannabis) для использования в учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельности, производства наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств с целью расширения доступа пациентов к необходимому лечению» от 21.12.2023 №3528-IX постановлением Кабмина №653 внесены изменения в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. А именно, исключена позиция: «Каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса», а в таблице II в списке № 1 название изложено в следующей редакции: «Список № 1 Наркотические средства и растения, оборот которых ограничен» и дополнено позицией: «Каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса».

Однако такие изменения подзаконного нормативно-правового акта, а именно Перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденного постановлением КМУ от 6.05.2000 №770, на который ссылаются бланкетные диспозиции Уголовного кодекса, с учетом Решения КСУ №6-рп/2000, не изменяют словесно-документную форму уголовного закона, и уголовно-правовая норма остается неизменной.

Вывод ОП КУС ВС относительно применения статьи 5 Уголовного кодекса

Изменения, внесенные постановлением КМУ №653 в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, не являются изменениями в закон об уголовной ответственности, и в соответствии со статьей 5 УК и статьей 58 Конституции Украины не имеют обратной силы во времени.

Автор: Наталя Мамченко

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