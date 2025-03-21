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Висновки Верховного Суду свідчать, що виключення Кабміном канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів не впливає на становище засуджених осіб

11:40, 21 березня 2025
Легалізація медичного канабісу та виключення Кабміном канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів не є змінами до Кримінального кодексу, тому це не скасовує і не пом’якшує відповідальність.
Висновки Верховного Суду свідчать, що виключення Кабміном канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів не впливає на становище засуджених осіб
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Як відомо, 16 серпня 2024 року був введений в дію закон про легалізацію медичного канабісу. Одночасно набула чинності постанова Кабміну №653, якою уряд вніс зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Так, уряд виключив канабіс, смолу канабісу, екстракти і настойки канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Натомість канабіс і похідні від нього речовини включили до списку наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено.

Стаття 5 Кримінального кодексу передбачає, що закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Отже, Об’єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду розглянула питання, чи є зміни, внесені постановою Кабміну до Переліку наркотичних засобів, підставою до застосування приписів статті 5 Кримінального кодексу щодо зворотної дії закону про кримінальну відповідальність і, відповідно, чи скасовують або пом’якшують вони відповідальність (постанова 24.02.2025 року у справі №552/4770/19).

Обставини справи

Чоловік придбав насіння конопель, після чого навесні на присадибній ділянці за місцем свого проживання незаконно посіяв і вирощував 11 рослин конопель, які було вилучено у травні 2019 року поліцією під час обшуку. Також він придбав з метою збуту та зберігав за місцем свого проживання канабіс, а також двічі збув його залегендованій особі за 100 грн і за 130 грн відповідно.

Суд визнали чоловіка винуватим та призначили покарання. Однак у касаційній скарзі прокурор порушив питання про застосування принципу зворотної дії закону про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи з огляду на внесені зміни до законодавства.

Зокрема, на думку прокурора, потрібно виключити з судових рішень посилання на те, що предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби, як кваліфікуючу ознаку.

Що вирішила Об’єднана палата ККС ВС

Об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду вказала, що на виконання вимог Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) для використання у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів з метою розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування» від 21.12.2023 №3528-IX постановою Кабміну №653 внесені зміни до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. А саме, виключено таку позицію: «Канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу», а у таблиці ІІ у списку № 1 назву викладено в такій редакції: «Список № 1 Наркотичні засоби та рослини, обіг яких обмежено» та доповнено позицією: «Канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу».

Проте, такі зміни підзаконного нормативно-правового акту, а саме Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 6.05.2000 №770, посилання на який містять бланкетні диспозиції Кримінального кодексу, із врахуванням Рішення КСУ №6-рп/2000, не змінюють словесно-документну форму кримінального закону і кримінально-правова норма залишається незмінною.

Висновок ОП ККС ВС щодо застосування статті 5 Кримінального кодексу

Зміни, внесені постановою КМУ №653 до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не є змінами до закону про кримінальну відповідальність, і відповідно до статті 5 КК та статті 58 Конституції України не мають зворотної дії у часі.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховний Суд Кабінет Міністрів України судова практика канабіс ККС ВС

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