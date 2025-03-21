Висновки Верховного Суду свідчать, що виключення Кабміном канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів не впливає на становище засуджених осіб

Легалізація медичного канабісу та виключення Кабміном канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів не є змінами до Кримінального кодексу, тому це не скасовує і не пом’якшує відповідальність.

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Як відомо, 16 серпня 2024 року був введений в дію закон про легалізацію медичного канабісу. Одночасно набула чинності постанова Кабміну №653, якою уряд вніс зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Так, уряд виключив канабіс, смолу канабісу, екстракти і настойки канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Натомість канабіс і похідні від нього речовини включили до списку наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено.

Стаття 5 Кримінального кодексу передбачає, що закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Отже, Об’єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду розглянула питання, чи є зміни, внесені постановою Кабміну до Переліку наркотичних засобів, підставою до застосування приписів статті 5 Кримінального кодексу щодо зворотної дії закону про кримінальну відповідальність і, відповідно, чи скасовують або пом’якшують вони відповідальність (постанова 24.02.2025 року у справі №552/4770/19).

Обставини справи

Чоловік придбав насіння конопель, після чого навесні на присадибній ділянці за місцем свого проживання незаконно посіяв і вирощував 11 рослин конопель, які було вилучено у травні 2019 року поліцією під час обшуку. Також він придбав з метою збуту та зберігав за місцем свого проживання канабіс, а також двічі збув його залегендованій особі за 100 грн і за 130 грн відповідно.

Суд визнали чоловіка винуватим та призначили покарання. Однак у касаційній скарзі прокурор порушив питання про застосування принципу зворотної дії закону про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи з огляду на внесені зміни до законодавства.

Зокрема, на думку прокурора, потрібно виключити з судових рішень посилання на те, що предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби, як кваліфікуючу ознаку.

Що вирішила Об’єднана палата ККС ВС

Об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду вказала, що на виконання вимог Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) для використання у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів з метою розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування» від 21.12.2023 №3528-IX постановою Кабміну №653 внесені зміни до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. А саме, виключено таку позицію: «Канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу», а у таблиці ІІ у списку № 1 назву викладено в такій редакції: «Список № 1 Наркотичні засоби та рослини, обіг яких обмежено» та доповнено позицією: «Канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу».

Проте, такі зміни підзаконного нормативно-правового акту, а саме Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 6.05.2000 №770, посилання на який містять бланкетні диспозиції Кримінального кодексу, із врахуванням Рішення КСУ №6-рп/2000, не змінюють словесно-документну форму кримінального закону і кримінально-правова норма залишається незмінною.

Висновок ОП ККС ВС щодо застосування статті 5 Кримінального кодексу

Зміни, внесені постановою КМУ №653 до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не є змінами до закону про кримінальну відповідальність, і відповідно до статті 5 КК та статті 58 Конституції України не мають зворотної дії у часі.

Автор: Наталя Мамченко

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