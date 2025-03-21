Здача в оренду квартири — чи треба подавати декларацію

Якщо платник податку отримує дохід від особи, яка не є податковим агентом, він зобов’язаний задекларувати цей дохід і сплатити з нього податок самостійно.

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Податкова служба у Одеській області пояснює, що з 1 січня 2025 розпочалось декларування доходів, отриманих фізичними особами у 2024 році.

Податківці навели приклади, за якими виникає обов’язок щодо подання податкової декларації або звільнення від її подання.

Платник податку протягом 2024 року здавав в оренду власну квартиру іншій фізичній особі, чи необхідно подавати декларацію?

Відповідно до п.п. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 Кодексу якщо орендар є фізичною особою, яка не є самозайнятою особою, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку – орендодавець.

Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.

Отже, в даному випадку платник податку повинен подати податкову декларацію за наслідками 2024 року.

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