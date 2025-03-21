В Запоріжжі чоловік, будучи обмежено придатним, отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації — справу розглядав суд

В Запоріжжі судили чоловіка, який ухилився від мобілізації.

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У Запоріжжі військовозобов’язаний отримав повістку, але написав заяву про відмову від мобілізації. Вирок у справі № 337/775/24 виніс Хортицький районний суд міста Запоріжжя.

У матеріалах справи вказується, що 6 грудня 2023 року чоловік пройшов ВЛК, за результатами якої був визнаний обмежено придатним до військової служби (непридатним для служби у Десантно-штурмових військах, плавскладі, морській піхоті (за винятком підрозділів забезпечення), придатним до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, установах, організаціях, навчальних закладах).

Того ж дня йому дали повістку, проте він відмовився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав і розкаявся. Обвинувачений заявив, що «відмовився від відправлення на службу, підписавши відмову від мобілізації у зв`язку зі станом здоров’я, і пішов з РТЦК та СП. Також вказав, що повністю визнає фактичні обставини, викладені в обвинувальному акті, висновок військово-лікарської комісії не оскаржував, бажає після розгляду справи добровільно піти до війська».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, та призначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

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