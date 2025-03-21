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На Київщині викрили «реабілітаційний центр», де людей використовували в трудовому рабстві

19:50, 21 березня 2025
Зловмисники змушували залежних від алкоголю та наркотиків людей працювати безкоштовно працювати на будівництві в Гостомелі.
На Київщині викрили «реабілітаційний центр», де людей використовували в трудовому рабстві
Фото: Київська міська прокуратура
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У Київській області правоохоронці викрили організаторів так званого реабілітаційного центру, який використовував вразливих людей, залежних від алкоголю та наркотиків, у трудовому рабстві. Трьом підозрюваним, мешканцям Київщини, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, особи з проблемами залежності та їх рідні зверталися до релігійної організації, де їм рекомендували реабілітаційний центр, що обіцяв допомогти позбутися залежностей. Проте замість лікування, клієнтів змушували безоплатно працювати на будівництві в Гостомелі, забираючи їхні документи та обмежуючи свободу. Крім того, жінки виконували домашню роботу в будинку.

Під час обшуків у будинку центру виявлено 15 осіб. Окрім того, було задокументовано факт примусової праці на будівництвах. Організатора центру та двох його спільників затримано. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Також перевіряється причетність інших осіб, у тому числі представників релігійних організацій.

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прокуратура Київ

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