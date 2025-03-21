Запорізька АЕС може бути звільнена від окупації в разі передачі у власніть США, — Reuters

Як повідомляється, присутність американських компаній в українській атомній енергетиці могла б підвищити безпеку цих об'єктів.

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Президент США Дональд Трамп запропонував, щоб Сполучені Штати взяли під свій контроль Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під російською окупацією. Величезний завод, окупований з перших днів вторгнення у 2022 році, оточений проблемами, пише Reuters.

Зазначається, що його шість реакторів перебувають у стані холодного зупинки, об'єкт втратив основне джерело охолоджувальної води, і ніхто не знає стану його обладнання.

Під час телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським Трамп зазначив, що США могли б ефективно управляти українськими АЕС, враховуючи свій досвід у сфері енергетики та комунальних послуг. Він підкреслив, що американська власність на ці станції забезпечила б найкращий захист цієї інфраструктури та підтримала б українську енергетичну систему. ​

Зеленський підтвердив, що обговорював із Трампом питання відновлення роботи Запорізької АЕС після її деокупації та можливу модернізацію за участю США. Водночас він наголосив, що всі атомні електростанції в Україні є державною власністю, і питання передачі їх у власність США не розглядалося.

Експерти зазначають, що присутність американських компаній в українській атомній енергетиці могла б підвищити безпеку цих об'єктів, оскільки Росія могла б утриматися від атак на інфраструктуру з американською участю.

Однак, деякі українські посадовці висловлюють занепокоєння щодо можливого тиску з боку США у питанні контролю над стратегічними об'єктами, включаючи атомні електростанції. Вони підкреслюють, що такі рішення мають прийматися з урахуванням національних інтересів України. ​

Київський аналітик заявив, що повернення станції до української енергосистеми, як того вимагає Київ, стане переломним моментом у виробництві електроенергії не лише для України, а й для Східної та Центральної Європи.

Станція забезпечувала 20% вироблення електроенергії в Україні до війни. Україна розпочала великомасштабний експорт електроенергії до Євросоюзу якраз перед вторгненням, але припинила його, коли Росія обстріляла її інфраструктуру ракетами та безпілотниками.

Незважаючи на спроби, військам РФ не вдалося підключити об'єкт до російської енергосистеми, і він не виробляє електроенергію, пише Reuters.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявляв, що в контексті припинення бойових дій обговорюють з РФ питання контролю над Запорізькою АЕС.

Крім того, міністр енергетики США заявив, що Вашингтон може взяти на себе управління українськими АЕС.

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