Малую Щурку на Малую Шурку, Тисалово на Тисолово – депутаты инициировали изменение названий населенных пунктов

Группа народных депутатов, среди которых Елена Шуляк, Роман Лозинский, Виталий Безгин, зарегистрировали проект постановления 13259 о переименовании отдельных населенных пунктов.
Предлагается переименовать такие населенные пункты:
1) у Волинській області: село Петрове Володимирського району на село Цуцнів;
2) у Дніпропетровській області: селище Хорошеве Синельниківського району на селище Привільне;
3) у Закарпатській області: село Тисалово Тячівського району на село Тисолово;
4) у Івано-Франківській області:
5) у Львівській області:
6) у Одеській області:
7) у Тернопільській області: село Саджівка Чортківського району на село Саджівки;
8) у Харківській області:
9) у Хмельницькій області: село Мала Щурка Кам’янець-Подільського району на село Мала Шурка.
Автор: Наталя Мамченко
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