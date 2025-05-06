ВРП звільнила у відставку 7 суддів та залишила без розгляду дві заяви суддів з Києва

Вища рада правосуддя 6 травня розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.
ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:
Чернявську Ларису Миколаївну – з посади судді Приморського районного суду міста Одеси;
Сидорова Євгенія Вікторовича – з посади судді Шевченківського районного суду міста Києва;
Войнаревича Михайла Григоровича – з посади судді Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області;
Ушенка Сергія Володимировича – з посади судді Донецького окружного адміністративного суду;
Іващенка Анатолія Івановича – з посади судді Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області;
Павелко Інну Леонідівну – з посади судді Фортечного районного суду міста Кропивницького;
Прінь Інну Павлівну – з посади судді Бердянського міськрайонного суду Запорізької області (відряджена до Самарського районного суду міста Дніпра).
ВРП вирішила залишити без розгляду заяву Паленика Ігоря Григоровича про звільнення з посади судді Київського апеляційного суду у відставку.
Також ВРП вирішила зупинити розгляд заяви Смик Світлани Іванівни про звільнення з посади судді Печерського районного суду міста Києва у відставку.
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