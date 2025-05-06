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ВРП звільнила у відставку 7 суддів та залишила без розгляду дві заяви суддів з Києва

12:03, 6 травня 2025
Серед звільнених — судді з Одеси, Києва, Кропивницького та інших регіонів.
ВРП звільнила у відставку 7 суддів та залишила без розгляду дві заяви суддів з Києва
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Вища рада правосуддя 6 травня розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Чернявську Ларису Миколаївну – з посади судді Приморського районного суду міста Одеси;

Сидорова Євгенія Вікторовича – з посади судді Шевченківського районного суду міста Києва;

Войнаревича Михайла Григоровича – з посади судді Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області;

Ушенка Сергія Володимировича – з посади судді Донецького окружного адміністративного суду;

Іващенка Анатолія Івановича – з посади судді Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області;

Павелко Інну Леонідівну – з посади судді Фортечного районного суду міста Кропивницького;

Прінь Інну Павлівну – з посади судді Бердянського міськрайонного суду Запорізької області (відряджена до Самарського районного суду міста Дніпра).

ВРП вирішила залишити без розгляду заяву Паленика Ігоря Григоровича про звільнення з посади судді Київського апеляційного суду у відставку.

Також ВРП вирішила зупинити розгляд заяви Смик Світлани Іванівни про звільнення з посади судді Печерського районного суду міста Києва у відставку.

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