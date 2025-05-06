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Проникнення до житла без попередньої санкції суду — що є невідкладним випадком

13:51, 6 травня 2025
Невідкладний обшук має базуватися на реальних, підтверджених даних про загрозу втрати доказів, інакше суд не може узаконити такі дії.
Проникнення до житла без попередньої санкції суду — що є невідкладним випадком
Фото: lk.lv.court.gov.ua
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Черкаський апеляційний суд нагадав, що згідно з частиною 3 статті 233 Кримінального процесуального кодексу, невідкладними вважаються ситуації, коли існує реальна загроза знищення або втрати доказів, що мають значення для кримінального провадження. Інакше кажучи, якщо правоохоронці можуть обґрунтовано припустити, що зволікання з отриманням санкції суду призведе до втрати важливих доказів, вони мають право діяти негайно.

Невідкладний обшук має базуватися на реальних, підтверджених даних про загрозу втрати доказів, інакше суд не може узаконити такі дії.

Невідкладний обшук передбачає, що правоохоронці мають негайно, без зволікання, подати клопотання до суду для підтвердження своїх дій. Якщо слідчий не виконує цю вимогу, не вказуючи об’єктивних причин затримки, суд може відмовити у легалізації обшуку. Це означає, що отримані в результаті обшуку докази можуть бути визнані недопустимими, і всі похідні від них докази також підпадають під доктрину «плодів отруйного дерева».

Будь-який невідкладний випадок має бути підтверджений документальною фіксацією ризику втрати доказів. Якщо таких підстав не було або вони не були належно обґрунтовані, то дії правоохоронців вважаються незаконними, а отримані докази — недопустимими. Підстави для проникнення до житла без попередньої санкції суду мають бути винятковими та обґрунтованими.

«Верховний Суд встановив жорсткі вимоги до обґрунтування таких дій, наголошуючи, що вони можливі лише за наявності реальної загрози для збереження доказів і за умови негайного звернення до суду для узаконення обшуку. Це рішення є важливим кроком для захисту прав громадян, забезпечуючи баланс між оперативністю дій правоохоронців та законністю процедур», - додали у суді.

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