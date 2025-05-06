Після провалу Мерца на голосуванні за канцлера Німеччини другий тур відклали – що далі

Другий тур голосування може відбутися 9 травня – FAZ.

Фото: the guardian

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Другого туру голосування за канцлера Німеччини 6 травня не буде. Згідно з інформацією SZ, це результат консультацій між ХДС/ХСС та СДПН, які також зустрілися на засіданнях парламентських груп після першого туру голосування.

Як повідомляє The Guardian, «причина відкладення у тому, що , Фрідріх Мерц та його команда хвилюються щодо ризику чергової надзвичайно ганебної поразки».

FAZ зазначає, що другий тур голосування може відбутися лише у п'ятницю, 9 травня.

Нагадаємо, Фрідріха Мерца не обрали на посаду канцлера Німеччини у першому турі. За нього проголосувало 310 депутатів Бундестагу при 316 необхідних.

При тому, що його коаліція ХДС/ХСС/СДПН номінально має 328 голосів у Бундестазі. Як зазначають німецькі медіа, він отримав на 18 голосів менше, ніж можна було б очікувати, і, що найважливіше, на 6 менше більшості, необхідної для затвердження його наступним канцлером.

Такого ще ніколи не траплялося в історії федеративної республіки.

Ось процедурне пояснення щодо подальших дій, опубліковане на веб-сайті Бундестагу :

Щоб бути обраним, кандидат повинен отримати голоси абсолютної більшості членів Бундестагу, тобто половини членів плюс щонайменше один додатковий голос. Це іноді називають «канцлерською більшістю».

Якщо кандидат не отримує абсолютної більшості голосів у першому турі голосування, проводиться другий тур. Після цього Бундестаг має 14 днів, щоб обрати іншого кандидата на посаду канцлера. Кількість можливих бюлетенів для голосування не обмежена, хоча абсолютна більшість завжди потрібна (стаття 63.3 Основного Закону).

Якщо цей другий тур голосування також не дає результатів, виборчий процес переходить у третій етап , на якому негайно мають відбутися нові вибори. Канцлером обирається особа, яка отримує найбільшу кількість голосів (відносну більшість).

Якщо новообраний канцлер отримує абсолютну більшість голосів, тобто більшість голосів членів Бундестагу, Федеральний президент повинен призначити канцлера протягом семи днів після виборів. Якщо новообраний канцлер отримує лише відносну більшість, тобто найбільшу кількість голосів, Федеральний президент повинен або призначити канцлера протягом семи днів, або розпустити Бундестаг (стаття 63.4 Основного Закону).

Автор: Наталя Мамченко

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