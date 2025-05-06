Практика судів
  1. Суд інфо

ВРП внесе Зеленському подання про призначення судді до Сарненського райсуду Рівненської області

12:37, 6 травня 2025
ВРП ухвалила внести подання Президенту про призначення Бориса Слободянюка на посаду судді Сарненського районного суду Рівненської області.
ВРП внесе Зеленському подання про призначення судді до Сарненського райсуду Рівненської області
Джерело фото: Сарненський районний суд Рівненської області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подання Президенту України Володимиру Зеленському про призначення Бориса Слободянюка на посаду судді Сарненського районного суду Рівненської області.

Нагадаємо, що ВРП звільнила у відставку 7 суддів та залишила без розгляду дві заяви суддів з Києва.

Раніше Вища рада правосуддя  ухвалила рішення про внесення подань Президентові про призначення двох суддів на посади до місцевих судів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

 

суд суддя ВРП Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реєстр військовослужбовців з їх персональними даними все ж буде створено – законопроект розглянуть після вето Президента

Комітет з нацбезпеки розглянув пропозиції Володимира Зеленського до законопроекту про створення Реєстру військовослужбовців з їх персональними даними та автоматичну передачу до Міноборони даних про придатність військовозобов’язаних до служби.

Данило Гетманцев спростував, що податки підвищать після завершення воєнного стану

«Я неодноразово говорив про не підвищення податків ані зараз, ані потім» – заявив Данило Гетманцев.

Після провалу Мерца на голосуванні за канцлера Німеччини другий тур відклали – що далі

Другий тур голосування може відбутися 9 травня – FAZ.

Друга стадія конкурсу до загальних апеляційних судів відбудеться у 2027 році

У другий стадії конкурсу візьмуть участь кандидати, які залишаться без рекомендацій для призначення в апеляційні суди.

Мала Щурка на Малу Шурку, Тисалово на Тисолово – депутати ініціювали зміну назв населених пунктів

Олена Шуляк та колеги пропонують перейменувати низку сіл та селищ.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олеся Алтухова
    Олеся Алтухова
    суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області