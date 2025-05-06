ВРП внесе Зеленському подання про призначення судді до Сарненського райсуду Рівненської області

ВРП ухвалила внести подання Президенту про призначення Бориса Слободянюка на посаду судді Сарненського районного суду Рівненської області.

Джерело фото: Сарненський районний суд Рівненської області

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Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подання Президенту України Володимиру Зеленському про призначення Бориса Слободянюка на посаду судді Сарненського районного суду Рівненської області.

Нагадаємо, що ВРП звільнила у відставку 7 суддів та залишила без розгляду дві заяви суддів з Києва.

Раніше Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові про призначення двох суддів на посади до місцевих судів.

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