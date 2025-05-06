Данило Гетманцев спростував, що податки підвищать після завершення воєнного стану

«Я неодноразово говорив про не підвищення податків ані зараз, ані потім» – заявив Данило Гетманцев.

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Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев спростував повідомлення про начебто його ж заяву про підвищення податків після завершення воєнного стану.

«Мені здається гонитва за заголовками та непрофесійність є двома найбільшими лихами, що характеризують деякі ЗМІ. Я неодноразово говорив про не підвищення податків ані зараз, ані потім. І ясно не йдеться і про нові податки.

Навіщо ви несете дурню, умисно перекручуючи слова – не знаю.

Ті канали, які перепостили неправду, приберіть будь-ласка. Не дратуйте людей», зазначив він.

Нагадаємо, «Главком» з посиланням на інтерв’ю Данила Гетманцева вказав, що він начебто заявив, що зміни в податковій системі України можуть відбутися лише після закінчення воєнного стану.

В інтерв’ю Гетманцев заявив, що наразі першочерговим завданням є прийняття законопроекту, який імплементує директиву ЄС, що вимагає від операторів цифрових платформ збирати інформацію про продавців.

«Це складний законопроект, який ми опрацюємо і будемо намагатися прийняти, якщо знову ж таки встигнемо, бо бачите, як карколомно розгортаються події», – цитує його видання Гетманцев.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», йдеться про законопроект 13232 авторства Кабміну, відповідно до якого продавцям речей на онлайн-платформах у певних випадках доведеться платити до 23% податків з отриманих коштів.

Також Державна податкова служба зможе отримувати на запит дані про рух і залишок коштів на банківських рахунках підзвітних продавців онлайн-платформ. Тобто, податковій буде розкриватися банківська таємниця стосовно рахунків громадян, які знаходять через ці платформи клієнтів для надання сервісних послуг, продають товари, пропонують до оренди житло тощо.

В свою чергу, онлайн-платформи повинні будуть передавати до податкової інформацію, яка включатиме адресу проживання підзвітних продавців та адресу місця розташування житла, якщо такі продавці пропонують його в оренду.

Щодо подальших змін у податковій системі, Гетманцев послався на Національну стратегію доходів. Вона зокрема передбачає реформу оподаткування доходів фізичних осіб. Однак, за словами Гетманцева, ці зміни відбудуться лише після закінчення воєнного стану.

На запитання про можливість точкового підвищення податків, зокрема ПДВ, до кінця поточної каденції Верховної Ради (чого, за повідомленнями медіа, вимагає від України МВФ), Гетманцев відповів категорично: «Ні, я не бачу будь-яких підстав для цього за цієї каденції Верховної Ради».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», уряд погодив законопроект 13233 про реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів громадян. Реєстр буде вести Державна податкова служба. Нацбанк, банки, емітентів електронних грошей та інших зобов’яжуть направляти до ДПС повідомлення про відкриття та закриття рахунків чи електронних гаманців фізичних осіб, укладення договору про надання індивідуального банківського сейфа.

Автор: Наталя Мамченко

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