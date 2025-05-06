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Ляльки Барбі стали новою жертвою тарифів Трампа

12:39, 6 травня 2025
У США ляльки Barbie можуть подорожчати через мита на імпорт із Китаю.
Ляльки Барбі стали новою жертвою тарифів Трампа
Фото: EPA
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Американський виробник іграшок Mattel, відомий завдяки лялькам Barbie, планує підвищити ціни на свою продукцію в США через нові мита на імпорт із Китаю, пише Politico.

Компанія також скасувала свої фінансові прогнози на 2025 рік, звинувативши в цьому «тарифний ландшафт США, що змінюється», який робить «складним прогнозування споживчих витрат».

Зазначається, що близько 40% своїх іграшок Mattel виробляє в Китаї, на який адміністрація Трампа наклала мита.

5 травня виробник іграшок повідомив, що перенесе частину свого виробництва з Китаю, прагнучи диверсифікувати ланцюг постачання та пережити тарифну бурю, одночасно «вживаючи цінових заходів на американському ринку», де це необхідно.

Опитування, проведене минулого місяця серед 400 американських виробників іграшок Торговою асоціацією іграшок (Toy Association), показало, що майже половина з них вважає, що мита Трампа призведуть до їхнього банкрутства.

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США Дональд Трамп

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