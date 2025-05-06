В НАПК объяснили, как урегулировать конфликт интересов должностным лицам органов исполнительной власти

Если у руководителя такого органа возникает реальный или потенциальный конфликт интересов, он обязан не позже следующего рабочего дня письменно сообщить об этом.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, что в Украине действуют специальные законодательные механизмы предотвращения и урегулирования конфликта интересов для разных категорий должностных лиц: от руководителей центральных органов исполнительной власти до депутатов местных советов. Эти правила призваны обеспечить баланс между эффективным управлением и недопущением злоупотреблений властью.

Как руководителям центральных органов исполнительной власти действовать в случае конфликта интересов

Правила урегулирования конфликта интересов для руководителей центральных органов исполнительной власти определены в ст. 19 Закона Украины «О центральных органах исполнительной власти».

Если у руководителя такого органа возникает реальный или потенциальный конфликт интересов, он обязан не позже следующего рабочего дня письменно уведомить об этом:

министра, который направляет и координирует деятельность этого органа;

или Кабинет Министров Украины — если речь идет о руководителе органа со специальным статусом.

После получения такого уведомления министр или Кабинет Министров Украины (в зависимости от ситуации) принимают решение о том, какие именно меры необходимо принять для урегулирования конфликта интересов, и контролируют реализацию этих мер. Подробнее — по ссылке.

Как местные советы урегулируют конфликт интересов во время заседаний

Особенности урегулирования конфликта интересов у глав, заместителей глав областных, районных, городских советов, городских, сельских, поселковых голов, секретарей городских, сельских, поселковых советов, а также у депутатов этих советов регулируются законами, которые определяют статус соответствующих лиц и основы организации соответствующих органов (ст. 35-1 Закона Украины «О предотвращении коррупции»).

Во время их участия в заседаниях соответствующих советов порядок урегулирования конфликта интересов предусмотрен ст. 59-1 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине».

Если у должностного лица возникает конфликт интересов во время заседания совета, он обязан публично сообщить о конфликте интересов — до начала рассмотрения вопроса. Эта информация вносится в протокол заседания. При этом служащий не участвует в подготовке, обсуждении и голосовании по этому вопросу.

Однако, если из-за неучастия таких лиц сессия совета станет неправомочной, они могут принять участие в голосовании, но только после публичного объявления о конфликте интересов во время заседания.

Решения по нормативным или другим актам принимаются на пленарном заседании совета после обсуждения большинством депутатов от общего состава. При установлении результатов голосования к общему составу сельского, поселкового, городского совета включается сельский, поселковый, городской голова, если он участвует в пленарном заседании совета, и его голос учитывается. Сессия совета считается правомочной, если в ее пленарном заседании участвует более половины депутатов от общего состава совета.

Закон Украины «О местном самоуправлении» не предусматривает конкретного порядка фиксации участия или неучастия лиц с конфликтом интересов. Эти моменты должны быть прописаны в регламентах местных советов. Уведомление о конфликте интересов должно быть сделано до рассмотрения вопроса, который касается частного интереса лица.

Похожий порядок действует и при возникновении конфликта интересов у должностного лица во время заседаний коллегиальных органов местных советов.

Соблюдение антикоррупционных требований при выполнении служебных и представительских полномочий единолично

Согласно положениям ст. 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции» главы районных и областных советов, их заместители, городские, сельские и поселковые головы, секретари советов и депутаты местных советов должны соблюдать требования антикоррупционного законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и при выполнении других служебных или представительских полномочий.

Народные избранники имеют право направлять депутатские обращения в органы власти, на предприятия, в учреждения, организации — но только по вопросам, которые касаются их депутатской деятельности.

Депутат местного совета имеет право направлять депутатское обращение в местные органы власти, должностным лицам, руководителям правоохранительных и контрольных органов, предприятий и учреждений (независимо от формы собственности), которые находятся на территории совета. Обращение должно касаться исключительно вопросов его депутатской деятельности.

Депутатам запрещается использовать свои полномочия для обращений по личным вопросам или по вопросам, в которых у них есть частный интерес.

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