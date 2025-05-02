В приложении Армия+ запустили опрос о военных госпиталях

Минобороны хочет узнать, как на самом деле работают военные госпитали: комфортно ли там, что мешает и что нужно изменить.

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В приложении Армия+ запустили новый опрос. Он касается военных госпиталей, в частности состояния обеспечения безбарьерной среды.

Как указывают в Министерстве обороны, Управление гуманитарного обеспечения МОУ хочет узнать, как сейчас оборудованы госпитали, получить обратную связь от тех, кто находится на лечении и реабилитации, и понять, с какими трудностями сталкиваются военнослужащие и чего им не хватает для полного комфорта во время восстановления.

Опрос состоит из 19 вопросов, пройти его можно до 14 мая.

Всего с начала работы Армия+ было проведено 12 опросов. В среднем около 20 000 пользователей откликаются на вопросы, поднимаемые в приложении.

В Минобороны отмечают, что среди последних изменений, которые произошли по итогам опросов: изменилась стратегия обеспечения сухпайками в армии, а Национальная академия сухопутных войск имени Петра Сагайдачного получила нового руководителя.

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