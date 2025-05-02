В приложении Армия+ запустили опрос о военных госпиталях

В приложении Армия+ запустили новый опрос. Он касается военных госпиталей, в частности состояния обеспечения безбарьерной среды.
Как указывают в Министерстве обороны, Управление гуманитарного обеспечения МОУ хочет узнать, как сейчас оборудованы госпитали, получить обратную связь от тех, кто находится на лечении и реабилитации, и понять, с какими трудностями сталкиваются военнослужащие и чего им не хватает для полного комфорта во время восстановления.
Опрос состоит из 19 вопросов, пройти его можно до 14 мая.
Всего с начала работы Армия+ было проведено 12 опросов. В среднем около 20 000 пользователей откликаются на вопросы, поднимаемые в приложении.
В Минобороны отмечают, что среди последних изменений, которые произошли по итогам опросов: изменилась стратегия обеспечения сухпайками в армии, а Национальная академия сухопутных войск имени Петра Сагайдачного получила нового руководителя.
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