В Армія+ запустили опитування про військові шпиталі

Міноборони хоче дізнатися, як насправді працюють військові шпиталі: чи комфортно там, що заважає, і що треба змінити.

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У застосунку Армія+ запустили нове опитування. Воно стосується військових шпиталів, зокрема стану забезпечення безбар'єрного простору.

Як вказують у Міноборони, Управління гуманітарного забезпечення МОУ хоче дізнатися, як обладнані шпиталі зараз, отримати зворотний зв’язок від перебуваючих на лікуванні, реабілітації, та зрозуміти, з чим виникають труднощі та чого не вистачає військовослужбовцям для повного комфорту у відновленні.

Опитування складається з 19 питань, пройти його можна до 14 травня.

Загалом від початку роботи Армія+ провели 12 опитувань. У середньому близько 20 000 користувачів відгукуються на питання, які піднімаються в застосунку.

У Міноборони зазначають, що серед останніх змін, які відбулись за підсумками опитувань: змінилась стратегія забезпечення сухпайками у війську, а Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного отримала нового очільника.

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