Суд признал фиктивным предприятие в Одессе и принял решение о его ликвидации

Суд поддержал налоговую по делу о прекращении деятельности фиктивного ООО.

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Одесский окружной административный суд удовлетворил иск налоговой службы и отменил регистрацию юридического лица из-за установленного факта фиктивного предпринимательства. Об этом сообщает Главное управление ГНС в Одесской области.

Согласно подпункту 20.1.37 пункта 20.1 статьи 20 Налогового кодекса Украины, контролирующие органы, в частности, имеют право обращаться в суд, в том числе по вопросам прекращения юридического лица и прекращения предпринимательской деятельности физическим лицом-предпринимателем и/или признания недействительными учредительных (учредительных) документов субъектов хозяйствования.

Согласно абзацу пятого части первой статьи 51 Хозяйственного кодекса Украины (далее — ХКУ), предпринимательская деятельность прекращается на основании решения суда в случаях, предусмотренных ХКУ и другими законами.

Главным управлением ГНС в Одесской области получен приговор Приморского районного суда г. Одесса от 08.11.2024 по делу о совершении фигурантом уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины, вынесенный по факту внесения заведомо ложных сведений в документы, подаваемые для проведения государственной регистрации юридического лица, а именно Общества.

По состоянию на 10.12.2024 приговор вступил в законную силу.

Приговором установлено, что лицо не имело намерения осуществлять деятельность в качестве руководителя и учредителя ООО, при этом понимало, что вносит ложные сведения в документы, которые согласно закону подаются для проведения государственной регистрации вышеуказанного юридического лица, поскольку лицо и неустановленное следствием лицо договорились, что она будет значиться как руководитель и учредитель, однако к деятельности юридического лица не будет иметь никакого отношения, а финансово-хозяйственной деятельностью будут заниматься другие лица.

Будучи учредителем и директором общества, лицо не осуществляло никакой финансово-хозяйственной деятельности, не заключало и не исполняло хозяйственные договоры с контрагентами, не управляло расчетными счетами, не вело бухгалтерский учет, не подписывало и не подавало налоговую отчетность и не осуществляло никаких других действий по ведению хозяйственной деятельности указанным предприятием.

Отношения, возникающие в сфере государственной регистрации юридических лиц, общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица, и физических лиц-предпринимателей регулируются Законом Украины от 15.05.2003 № 755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований» (далее — Закон № 755).

Пунктом 7 части 1 статьи 4 Закона № 755 определено, что государственная регистрация основывается на принципе объективности, достоверности и полноты сведений в Едином государственном реестре.

Учредители (участники) юридического лица несут ответственность за соответствие учредительных документов законодательству, а также за соответствие перевода текста документов в случаях, определенных пунктом 1 части первой статьи 15 этого Закона. Лица, виновные во внесении в учредительные документы или другие документы, подаваемые для государственной регистрации, заведомо ложных сведений, подлежащих внесению в Единый государственный реестр, несут ответственность, установленную законом (ч.ч.3, 4 ст.35 Закона № 755).

Согласно п.6 ст. 78 КАС Украины приговор суда в уголовном производстве, постановление о закрытии уголовного производства и освобождении лица от уголовной ответственности или постановление суда по делу об административном правонарушении, которые вступили в законную силу, являются обязательными для административного суда, рассматривающего дело о правовых последствиях действий или бездействия лица, в отношении которого вынесен приговор, постановление или постановление суда, только в вопросе, имели ли место эти действия (бездействие) и были ли они совершены этим лицом.

Статьей 42 ХКУ определено, что предпринимательство — это самостоятельная, инициативная, систематическая, на собственный риск хозяйственная деятельность, осуществляемая субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли.

Согласно статье 55-1 ХКУ, признаками фиктивности, дающими основания для обращения в суд о прекращении юридического лица или прекращении деятельности физическим лицом - предпринимателем, в том числе признания регистрационных документов недействительными, являются: регистрация (перерегистрация) на недействительные (утраченные, утерянные) и поддельные документы; нерегистрация в государственных органах, если обязанность регистрации предусмотрена законодательством; регистрация (перерегистрация) в органах государственной регистрации физическими лицами с последующей передачей (оформлением) во владение или управление подставным (несуществующим), умершим, без вести пропавшим лицам или таким лицам, которые не имели намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность или реализовывать полномочия; регистрация (перерегистрация) и осуществление финансово-хозяйственной деятельности без ведома и согласия его учредителей и назначенных в установленном порядке руководителей.

Таким образом, ст. 55-1 ХКУ содержит признаки (критерии), по которым юридическое лицо или деятельность физического лица-предпринимателя могут быть признаны фиктивными, то есть такими, в которых внешняя организационно-правовая форма не соответствует ее сути и цели создания. Признаки фиктивности должны быть доказаны надлежащими, допустимыми и достоверными доказательствами.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Верховного Суда от 05.02.2019 года по делу № 826/25343/15 (№ К/9901/31854/18).

Факт фиктивного предпринимательства общества установлен в рамках рассмотрения уголовного дела, соответственно сведения об Обществе, содержащиеся в ЕГРПОУ, являются недостоверными.

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что имеются достаточные основания для признания недействительными учредительных (учредительных) документов субъекта хозяйствования — Общества, с учетом обстоятельств, установленных приговором суда.

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