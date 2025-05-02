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Покупка жилого дома – какие документы нужны для нотариального оформления сделки

12:05, 2 мая 2025
Перед заключением сделки о доме – к нотариусу.
Покупка жилого дома – какие документы нужны для нотариального оформления сделки
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Купля-продажа жилого дома - это серьезная юридическая процедура, которая требует нотариального удостоверения. Своевременная подготовка документов не только упрощает процесс заключения сделки, но и гарантирует ее законность и защиту прав сторон. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

В соответствии с Законом Украины «О нотариате» и действующего порядка совершения нотариальных действий, для удостоверения договора купли-продажи недвижимости необходимо собрать ряд документов. Удостоверение таких договоров осуществляется нотариусом по месту расположения объекта недвижимости, месту регистрации юридического лица или месту жительства физического лица - стороны сделки.

Основные документы для сделки

Перечень обязательных документов зависит от конкретной ситуации - например, наличия несовершеннолетних собственников, количества совладельцев, семейного положения и т.д. Если в сделке участвует представитель, обязательно подается нотариально заверенная доверенность с четким указанием полномочий.

Чаще всего для удостоверения договора купли-продажи нужны:

Документы, удостоверяющие личность

Паспорт гражданина Украины или другой официальный документ, удостоверяющий личность. Важно: удостоверение водителя, участника боевых действий, моряка, или выданное по месту работы, не подходят для установления личности при заключении сделок.

Идентификационный код (РНОКПП)

Обе стороны должны предоставить РНОКПП, кроме лиц, которые официально отказались от него по религиозным убеждениям.

Правоустанавливающие документы на дом

Это могут быть: договор купли-продажи, дарения, мены, свидетельство о праве на наследство, решение суда, государственный акт на землю или выписка из Государственного реестра прав.

Технический паспорт на дом

Данные в техническом паспорте должны соответствовать правоустанавливающим документам. Если таких данных нет - нотариус может обратиться к государственному регистратору.

Нотариус также проверяет, не обременено ли имущество (ипотека, арест, запрет отчуждения и т.д.). При необходимости могут быть истребованы дополнительные документы.

Дополнительные документы

В ряде случаев нотариус может потребовать:

- Справку об отсутствии задолженности за коммунальные услуги - не является обязательной, но часто запрашивается покупателем.

- Разрешение органов опеки и попечительства - если среди собственников есть малолетние или недееспособные лица.

- Свидетельство о браке или его расторжении, а также согласие второго супруга - если дом приобретался в браке.

- Оценку имущества - для определения рыночной стоимости объекта, что часто требуется для расчета налогов.

- Справку о составе семьи или заявление о наличии/отсутствии детей - необходимо, если в доме проживают несовершеннолетние или недееспособные лица.

- Документы на земельный участок - если дом расположен на приватизированной земле, предоставляется документ о праве собственности. Если нет - документ о кадастровом номере.

- Заявление других совладельцев об отказе от преимущественного права покупки - если продается доля в праве собственности на дом.

В зависимости от конкретной сделки, перечень документов может меняться. Чтобы избежать недоразумений, юристы советуют заранее обращаться к нотариусу для уточнения полного перечня необходимых справок и выписок.

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нотариус Министерство юстиции Украины

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