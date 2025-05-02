Купівля житлового будинку – які документи потрібні для нотаріального оформлення угоди

Перед укладанням угоди про будинок — до нотаріуса.

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Купівля-продаж житлового будинку – це серйозна юридична процедура, яка вимагає нотаріального посвідчення. Вчасна підготовка документів не лише спрощує процес укладення угоди, а й гарантує її законність та захист прав сторін. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Відповідно до Закону України «Про нотаріат» та чинного порядку вчинення нотаріальних дій, для посвідчення договору купівлі-продажу нерухомості необхідно зібрати низку документів. Посвідчення таких договорів здійснюється нотаріусом за місцем розташування об’єкта нерухомості, місцем реєстрації юридичної особи або місцем проживання фізичної особи — сторони угоди.

Основні документи для угоди

Перелік обов’язкових документів залежить від конкретної ситуації — наприклад, наявності неповнолітніх власників, кількості співвласників, сімейного стану тощо. Якщо в угоді бере участь представник, обов’язково подається нотаріально посвідчена довіреність із чітким зазначенням повноважень.

Найчастіше для посвідчення договору купівлі-продажу потрібні:

Документи, що посвідчують особу

Паспорт громадянина України або інший офіційний документ, що посвідчує особу. Важливо: посвідчення водія, учасника бойових дій, моряка, чи видане за місцем роботи, не підходять для встановлення особи при укладенні правочинів.

Ідентифікаційний код (РНОКПП)

Обидві сторони повинні надати РНОКПП, окрім осіб, які офіційно відмовилися від нього з релігійних переконань.

Правовстановлюючі документи на будинок

Це можуть бути: договір купівлі-продажу, дарування, міни, свідоцтво про право на спадщину, рішення суду, державний акт на землю або витяг з Державного реєстру прав.

Технічний паспорт на будинок

Дані в технічному паспорті мають відповідати правовстановлюючим документам. Якщо таких даних немає — нотаріус може звернутися до державного реєстратора.

Нотаріус також перевіряє, чи не обтяжене майно (іпотека, арешт, заборона відчуження тощо). За потреби можуть бути витребувані додаткові документи.

Додаткові документи

У низці випадків нотаріус може вимагати:

Довідку про відсутність заборгованості за комунальні послуги — не є обов’язковою, але часто запитується покупцем.

Дозвіл органів опіки та піклування — якщо серед власників є малолітні або недієздатні особи.

Свідоцтво про шлюб чи його розірвання, а також згоду другого з подружжя — якщо будинок набувався в шлюбі.

Оцінку майна — для визначення ринкової вартості об’єкта, що часто потрібна для розрахунку податків.

Довідку про склад сім’ї або заяву про наявність/відсутність дітей — необхідно, якщо в будинку проживають неповнолітні або недієздатні особи.

Документи на земельну ділянку — якщо будинок розташований на приватизованій землі, надається документ про право власності. Якщо ні — документ про кадастровий номер.

Заяву інших співвласників про відмову від переважного права купівлі — якщо продається частка у праві власності на будинок.

Залежно від конкретної угоди, перелік документів може змінюватися. Щоб уникнути непорозумінь, юристи радять заздалегідь звертатися до нотаріуса для уточнення повного переліку необхідних довідок та витягів.

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