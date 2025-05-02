На Дніпропетровщині запрацювала нова система оповіщення про тривогу – вона буде зональною

Відтепер повітряна тривога в області лунатиме лише там, де є реальна загроза, нова зональна система вже запрацювала в тестовому режимі з 1 травня.

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Починаючи з 1 травня у Дніпропетровській області почала працювати нова система подання сигналу про повітряну тривогу. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Відтак, тепер вона буде зональною. Це означає, що коли небезпека є лише для певного району, там і оголошуватимуть тривогу. Для решти ж області буде «зелений».

«Це позитивно вплине на освітній процес. Адже щоразу, коли лунає сирена, діти переривають навчання та переходять у безпечне місце. Сприятиме нововведення і роботі бізнесу, державних установ», - пояснили в ОВА.

Наразі такий локальний підхід будуть відпрацьовувати на практиці, тому поки ця система буде працювати у тестовому режимі.

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