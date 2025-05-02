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На Днепропетровщине заработала новая система оповещения о тревоге – она будет зональной

12:23, 2 мая 2025
Теперь воздушная тревога в области будет раздаваться только там, где есть реальная угроза, новая зональная система уже заработала в тестовом режиме с 1 мая.
На Днепропетровщине заработала новая система оповещения о тревоге – она будет зональной
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Начиная с 1 мая в Днепропетровской области начала работать новая система подачи сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Теперь она будет зональной. Это означает, что когда опасность существует только для определенного района, тревога будет объявляться только там. Для остальных районов области будет «зеленый».

«Это положительно повлияет на образовательный процесс. Ведь каждый раз, когда звучит сирена, дети прерывают обучение и переходят в безопасное место. Нововведение также будет способствовать работе бизнеса и государственных учреждений», – пояснили в ОВА.

В настоящее время такой локальный подход будут отрабатывать на практике, поэтому пока система будет работать в тестовом режиме.

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Днепр война воздушная тревога

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