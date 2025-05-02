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В Монако задержали сына экс-президента «Мотор Сичи» Богуслаева по подозрению в отмывании миллионов

10:35, 2 мая 2025
По данным СБУ сын экс-руководителя «Мотор Сичи» помог отцу отмывать деньги через оффшоры и покупать виллы в ЕС.
В Монако задержали сына экс-президента «Мотор Сичи» Богуслаева по подозрению в отмывании миллионов
Фото: СБУ
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В Монако задержали сына бывшего президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, которого подозревают в хищении государственных активов предприятия. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Операцию по задержанию провели совместно СБУ, Офис Генерального прокурора Украины, правоохранительные органы Княжества Монако и Французской Республики. По данным следствия, сын экс-чиновника вместе с отцом участвовал в масштабной сделке по выводу имущества и активов «Мотор Сичи».

Как выяснили правоохранители, до начала полномасштабной войны задержанный помог отцу - на тот момент руководителю предприятия - незаконно завладеть контрольным пакетом акций стратегически важной компании. Для этого было организовано искусственное занижение стоимости активов путем проведения инвентаризации, после чего 65% акций было приобретено по заниженной стоимости.

Впоследствии большинство акций передали в пользу шести оффшорных компаний, бенефициаром которых выступает сын экс-руководителя. В дальнейшем эти активы были легализованы через их продажу иностранным компаниям, а полученные средства использованы для приобретения элитной недвижимости в странах Евросоюза.

В рамках международного расследования обыски провели как на вилле в Монако, где жил фигурант, так и в помещениях связанных лиц в Запорожье. По результатам следственных действий задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины - легализация (отмывание) имущества, добытого преступным путем, совершенная организованной группой в особо крупном размере. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Кроме того, новое подозрение объявлено самому Богуслаеву, который сейчас находится под стражей по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с РФ. Согласно обновленному производству, его действия дополнительно квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества в особо крупных размерах, совершенное организованной группой) и ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (организация легализации незаконно полученного имущества в особо крупном размере).

СБУ отмечает, что досудебное расследование продолжается, и правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства преступной схемы, которая нанесла существенный ущерб государственным интересам Украины.

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СБУ Европа подозреваемый

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