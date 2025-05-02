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У Монако затримали сина експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва за підозрою у відмиванні мільйонів

10:35, 2 травня 2025
За даними СБУ син екскерівника «Мотор Січі» допоміг батькові відмивати гроші через офшори та купувати вілли в ЄС.
У Монако затримали сина експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва за підозрою у відмиванні мільйонів
Фото: СБУ
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У Монако затримали сина колишнього президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у розкраданні державних активів підприємства. Про це повідомила Служба безпеки України.

Операцію із затримання провели спільно СБУ, Офіс Генерального прокурора України, правоохоронні органи Князівства Монако та Французької Республіки. За даними слідства, син експосадовця разом із батьком брав участь у масштабній оборудці з виведення майна та активів «Мотор Січі».

Як з’ясували правоохоронці, до початку повномасштабної війни затриманий допоміг батькові – на той момент керівнику підприємства – незаконно заволодіти контрольним пакетом акцій стратегічно важливої компанії. Для цього було організовано штучне заниження вартості активів шляхом проведення інвентаризації, після чого 65% акцій було придбано за заниженою вартістю.

Згодом більшість акцій передали на користь шести офшорних компаній, бенефіціаром яких виступає син екскерівника. Надалі ці активи були легалізовані через їх продаж іноземним компаніям, а отримані кошти використано для придбання елітної нерухомості в країнах Євросоюзу.

У межах міжнародного розслідування обшуки провели як на віллі в Монако, де мешкав фігурант, так і в помешканнях пов’язаних осіб у Запоріжжі. За результатами слідчих дій затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України – легалізація (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом, вчинена організованою групою в особливо великому розмірі. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Крім того, нову підозру оголошено самому Богуслаєву, який наразі перебуває під вартою за підозрою у державній зраді та співпраці з рф. Згідно з оновленим провадженням, його дії додатково кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою) та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (організація легалізації незаконно одержаного майна в особливо великому розмірі).

СБУ зазначає, що досудове розслідування триває, і правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини злочинної схеми, яка завдала суттєвої шкоди державним інтересам України.

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