Трамп підписав указ про скорочення фінансування видань NPR і PBS

Дональд Трамп підписав указ, яким передбачено скорочення фінансування для Національного громадського радіо та Служби суспільного мовлення.

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Президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення фінансування Національного громадського радіо (NPR) і Служби суспільного мовлення (PBS). Про це пише Reuters.

Згідно з документом, Корпорації суспільного мовлення , яка розподіляє фінансування між PBS і NPR, наказується «припинити пряме фінансування» для них. Адміністрація назвала видання «партійними» та «упередженими».

«Правління CPB скасує наявне пряме фінансування в максимально дозволеному законодавством обсязі та відмовиться надавати фінансування в майбутньому», — йдеться в документі.

Раніше NPR та PBS заявляли, що спроба Трампа скоротити їхнє фінансування призведе до переривання основних медіаслужб і матиме «руйнівний вплив» на американців, які покладаються на них для отримання достовірних місцевих і національних новин.

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