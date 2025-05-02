У САП оголосили дати проведення тестування кандидатів на посади прокурора

Для кандидатів до САП оголосили дати тестування – 14 та 15 травня відбудеться ключовий етап конкурсу – перевірка загальних здібностей і навичок.

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Проведення тестування на загальні здібності та навички кандидатів на посади прокурора, заступника керівника підрозділу та керівника підрозділу САП відбудеться 14 та 15 травня. Як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, 1 травня члени Конкурсної комісії з проведення конкурсу затвердили графік проведення тестування на загальні здібності та навички.

Проведення тестування відбудеться 14 та 15 травня 2025 року згідно з графіками у Тренінговому центрі прокурорів України.

Тестування складається із 3 блоків: вербального, абстрактно-логічного та математичного.

На вербальний блок виділено 8 хв, на абстрактно-логічний та математичний – по 20 хв. Завдання обираються системою в довільному порядку за допомогою адаптивного механізму.

Для допущення до співбесіди кандидатам необхідно набрати 110 і більше балів, які вираховуються як середнє арифметичне результатів трьох блоків.

Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками тощо, а також спілкуватися одне з одним.

Не можна користуватися ручкою або папером, використовувати будь-які допоміжні засоби для вирішення завдань. Користуватись калькулятором, ручкою і папером можна буде лише під час виконання завдань математичного блоку.

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