У Києві до довічного ув’язнення засудили серійного вбивцю, який позбавив життя 11 людей

38-річного громадянина Узбекистану засудили до довічного за серію жорстоких убивств в Україні.

Фото: pgo_gov_ua

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Голосіївський районний суд Києва засудив до довічного ув’язнення 38-річного громадянина Узбекистану, якого визнано винним у вбивстві 11 осіб та розбійних нападах. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, протягом шести років чоловік жорстоко вбивав здебільшого людей без постійного місця проживання. Жертвами стали вісім чоловіків і три жінки, ще одну людину він намагався вбити, але не довів задумане до кінця. Більшість злочинів супроводжувалися розпиттям алкоголю, після чого зловмисник бив, душив або завдавав удари важкими предметами.

У січні 2024 року його затримали в Києві після нападу на продавчиню квіткового магазину. Він завдав жінці понад 30 ударів ножем, викрав прикраси й утік. Під час допиту зізнався в скоєнні низки аналогічних злочинів і детально розповів про них.

Серед встановлених епізодів — убивство знайомого сокирою в Харкові у 2018 році, вбивства безхатьків у Києві біля станцій метро «Деміївська» та «Почайна», задушення трьох чоловіків у підвалі на Оболоні, а також серія нападів у Святошинському районі, Бабиному Яру й на Петропавлівській Борщагівці.

Суд визнав чоловіка винним за статтями 115 та 187 КК України й призначив йому найсуворіше покарання — довічне позбавлення волі.

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