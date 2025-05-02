В Киеве к пожизненному заключению приговорили серийного убийцу, который лишил жизни 11 человек

38-летнего гражданина Узбекистана приговорили к пожизненному за серию жестоких убийств в Украине.

Фото: pgo_gov_ua

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Голосеевский районный суд Киева приговорил к пожизненному заключению 38-летнего гражданина Узбекистана, который признан виновным в убийстве 11 человек и разбойных нападениях. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, в течение шести лет мужчина жестоко убивал в основном людей без постоянного места жительства. Жертвами стали восемь мужчин и три женщины, еще одного человека он пытался убить, но не довел задуманное до конца. Большинство преступлений сопровождались распитием алкоголя, после чего злоумышленник избивал, душил или наносил удары тяжелыми предметами.

В январе 2024 года его задержали в Киеве после нападения на продавщицу цветочного магазина. Он нанес женщине более 30 ударов ножом, похитил украшения и скрылся. Во время допроса признался в совершении ряда аналогичных преступлений и подробно рассказал о них.

Среди установленных эпизодов - убийство знакомого топором в Харькове в 2018 году, убийства бездомных в Киеве возле станций метро «Демеевская» и «Почайна», удушение трех мужчин в подвале на Оболони, а также серия нападений в Святошинском районе, Бабьем Яру и на Петропавловской Борщаговке.

Суд признал мужчину виновным по статьям 115 и 187 УК Украины и назначил ему самое строгое наказание - пожизненное лишение свободы.

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