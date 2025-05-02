Александр Усик собирается завершить боксерскую карьеру: он сказал, что осталось два боя

Усик сообщил, что хотел бы провести прощальный бой с Тайсоном Фьюри.

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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA Александр Усик заявил, что собирается завершить боксерскую карьеру, но впереди еще два боя. Об этом украинский боксер рассказал в комментарии Mail Sport Boxing.

"Я думаю, что два боя и достаточно. Если я так говорю, то это правда. Я думаю, что мне осталось провести два боя", - сказал Усик.

Первый поединок будет с Даниэлем Дюбуа, а второй – с Тайсоном Фьюри или Энтони Джошуа, но Усик отметил, что лучше бы выйти против Фьюри.

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