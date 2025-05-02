Враг массированно атаковал дронами завод Укрзализныци в Запорожье

По данным УЗ, это чисто гражданское предприятие, специализирующееся на ремонте пассажирских электровозов.

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Оккупанты массированно атаковали дронами локомотиворемонтный завод Укрзализныци в Запорожье. Об этом сообщила УЗ.

"Ночью подвергся массированной атаке наш локомотиворемонтный завод в Запорожье - сугубо гражданское предприятие, специализирующееся на ремонте пассажирских электровозов. Только утром ГСЧС потушила пожар, сейчас работают взрывотехники", - говорится в сообщении.

В УЗ отметили, что дежурный персонал предприятия находился в укрытии, на заводе нет раненых или погибших.

"После атаки на железнодорожный завод ДВРЗ в Киеве - это еще один пример того, как враг целит исключительно гражданские железнодорожные предприятия, пытаясь помешать движению нашей страны", - подчеркнули в компании.

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