Ворог масовано атакував завод Укрзалізниці у Запоріжжі

За даними УЗ, це суто цивільне підприємство, що спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів.

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Окупанти масовано атакували дронами локомотиворемонтний завод Укрзалізниці в Запоріжжі. Про це повідомила УЗ.

"Вночі зазнав масованої атаки наш локомотиворемонтний завод у Запоріжжі - суто цивільне підприємство, що спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів. Лише зранку ДСНС загасила пожежу, зараз працюють вибухотехніки", - сказано в повідомленні.

В УЗ зазначили, що черговий персонал підприємства перебував в укритті, на заводі немає поранених чи загиблих.

"Після атаки на залізничний завод ДВРЗ у Києві - це ще один приклад того, як ворог цілить у виключно цивільні залізничні підприємства, намагаючись завадити руху нашої країни", - підкреслили в компанії.

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