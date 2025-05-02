США більше не посередники і не літатимуть за першим викликом на перемовини — Держдеп

Держдеп США заявив, що США припиняють виконувати роль посередників і тепер сторони самі повинні презентувати свої плани по завершенню конфліктів.

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Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що США більше не виконуватимуть роль посередника на міжнародних майданчиках у переговорах, оскільки настав час для прямих переговорів сторін.

«Ми не будемо посередниками. Ми не будемо миттєво прилітати на інший кінець світу, щоб модерувати зустрічі. Тепер робота має вестись між двома сторонами», - сказала Брюс.

Нагадаємо, що віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що між позиціями України і Росії щодо бачення завершення війни є "велика прірва", але протягом наступних 100 днів США "зближуватимуть" Україну та РФ.

Як відомо, 25 квітня у Москві пройшла чергова зустріч Путіна і спеціального представника президента США Стіва Віткоффа. Під час зустрічі йшлося, зокрема, про можливість відновлення прямих переговорів між Україною та РФ.

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