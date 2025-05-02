США больше не посредники и не будут летать по первому вызову на переговоры — Госдеп

Госдеп США заявил, что США прекращают выполнять роль посредников, и теперь стороны сами должны презентовать свои планы по завершению конфликтов.

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Представитель Государственного департамента США Темми Брюс заявила, что США больше не будут выполнять роль посредника на международных площадках в переговорах, поскольку пришло время для прямых переговоров сторон.

«Мы не будем посредниками. Мы не будем мгновенно прилетать на другой конец света, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами», - сказала Брюс.

Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что между позициями Украины и России относительно видения завершения войны есть "большая пропасть", но в течение следующих 100 дней США будут "сближать" Украину и РФ.

Как известно, 25 апреля в Москве прошла очередная встреча Путина и специального представителя президента США Стива Уиткоффа. В ходе встречи говорилось, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между Украиной и РФ.

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