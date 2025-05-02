Война в Украине не закончится в ближайшее время, — вице-президент США Вэнс

Джей Ди Вэнс отметил, что ответственность за завершение войны лежит только на украинской и российской стороне.

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Война в Украине в ближайшее время не закончится. Такое мнение высказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Брету Байеру из Fox News.

Он отметил, что сейчас каждая из сторон знает, какие условия достижения мира выдвигает оппонент. И теперь все "зависит от россиян и украинцев".

"Они должны прийти к согласию и остановить этот жестокий, жестокий конфликт. Это не закончится в ближайшее время. Да, украинцы разъярены, потому что на них напали. Но они продолжают терять тысячи солдат в нескольких милях территории. Я надеюсь, что обе стороны одумаются. И если они это сделают, это потому, что Дональд Трамп предложил одно из лучших соглашений 21 века", – заявил Венс.

Ранее Джей Ди Вэнс сказал, что между Украиной и РФ есть «очень большая пропасть» по поводу видения завершения войны.

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